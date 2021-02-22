شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت المحاضر في جامعة النجاح، مصطفى الشنار وأسرى محررين.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، حي المعاجين غربي المدينة، واعتقلت المحاضر في جامعة النجاح الدكتور مصطفى الشنار، والصيدلاني عمر عبد الرحيم الحنبلي، بعد دهم وتفتيش منزليهما في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال، حي رفيديا ومحيط مشفى رفيديا الحكومي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، فيما اقتحمت بلدة سالم جنوب نابلس، واعتقلت الشاب محمد طارق عبد الله اشتية، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، قرية عراق بورين، وبلدة عينابوس قضاء نابلس، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين ومخيم جنين، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب في منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة قباطية وهم: قصي صبحي صادق حنايشة، ومثنى خالد محمد كميل، ومؤمن نصري أبو الرب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أحمد محمد شقفة،عقب اقتحام مخيم جنين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات في المنطقتين، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين طارق زياد عرفة (17 عاماً)، وائل خليل سالم (40 عاماً)، والشقيقين علي (28 عاماً)، وعثمان يوسف عرفة (25 عاماً)، من الدهيشة وتقي صالح مناصرة (25 عاماً)، من الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وألقى شبّان زجاجات حارقة صوب مستوطنة (مجدال عوز) المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما ونفذ جنود الاحتلال أعمال تمشيط في الشارع الاستيطاني (60) قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيمة عقبة جبر، واعتقلت الأسير المحرر عمر أبو جنادة، فيما اقتحمت مخيم عين السلطان، واعتقلت الشاب محمود محمد الكلوني.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جبريل أبو تركي، بعد دهم وتفتيش منزله في خربة قلقس، الواقعة جنوبي مدينة الخليل.

وفي رام الله، أطلق جنود الاحتلال، قنابل إضاءة في أرجاء منطقة "خلة سوار" قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وفي القدس المحتلة، استهدف شبان قوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بالزجاجات الحارقة، فيما أظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، احتراق برج عسكري في الحاجز.

واعتقلت قوات الاحتلال، عدداً من الشبان في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، وهم: الشاب وسام كنعان الخطيب من بلدة حزما بضواحي القدس، والمواطن ماهر مطير والد الأسيرين رجب ومحمد من بلدة كفر عقب، والشابين إسلام إبراهيم وأمير إبراهيم من بلدة عناتا، وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.

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