الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، تداهم الخربة في هذه الأثناء.



وكانت قوات الاحتلال، قد شرعت يوم أمس، بعمليات تصوير للخيام، التي أقيمت مؤخراً بدعم من مؤسسات دولية، لإيواء السكان بعد هدم خيامهم عدة مرات.



يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت خربة حمصة مطلع الشهر الجاري أربع مرات، وتهدد سكانها بالتهجير القسري.