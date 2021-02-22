الصين: نسعى للحوار مع الولايات المتحدة وترامب سبب الخلافات بيننا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الصين، سعيها إلى حوار مع واشنطن للعمل "من أجل مصلحة البشرية"، وأن سبب التوتر بين الجانبين يعود لـ"إجراءات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب".



ووفق وكالة (شينخوا) فقد قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال تطرقه إلى العلاقات مع الولايات المتحدة: على البلدين التركيز كل على شؤونه الداخلية بالتزامن مع العمل المشترك مع بعضهما بعضاً "في مصلحة البشرية جمعاء".



واعتبر وانغ يي، أن السبب الجذري للتوترات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة "لقمع وردع الصين"، مشدداً على أن خطوات فريق ترامب "ألحقت أضراراً لا تحصى بالعلاقات الدولية".



وأضاف أن "الديمقراطية، يجب أن تكون متجذرة في واقع كل بلد"، لافتاً إلى أن بلاده "متمسكة دائماً بحماية حقوق الإنسان".



وتابع: منطقتا سينجان والتبت "مثالان لامعان" للتقدم الذي أحرزته الصين في مجال حقوق الإنسان.



وشدد وزير الخارجية الصيني: "نحن نسعى إلى حوار، وليس إلى مواجهة، والصين تدعو دائماً إلى تعاون على أساس مبدأ رابح-رابح".



ولفت وانغ يي إلى أن السلطات الصينية، لم تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، كما قال: إن بلاده "لا تريد تحدي الولايات المتحدة، أو أن تحل مكانها" في العالم.



وأعرب عن أمله في أن تحترم الولايات المتحدة، المصالح الحيوية للصين، وأن تكف عن إهانة الحزب الشيوعي الصيني، والتنسيق مع "القوات الانفصالية"، داعياً إلى إعادة تفعيل وترتيب آليات الحوار بين البلدين.