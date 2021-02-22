قوات الاحتلال تعتقل المحاضر الجامعي "مصطفى الشنار"

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 مواطنين بينهم محاضر جامعي من نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت حي رفيديا في نابلس، وداهمت منزل المحاضر بجامعة النجاح الوطنية د. مصطفى الشنار، واعتقلته، كما اعتقلت المواطن عمر عبد الرحيم الحنبلي، عقب دهم منزله في ذات الحي.



كما اعتقلت تلك القوات، الشاب محمد طارق عبد الله اشتية (19 عاماً) من قرية سالم شرقاً.