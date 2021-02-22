داخلية غزة تُعلن عن مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" للعمل في قوى الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، عن عقد مسابقة تعيين ضباط اختصاص (ذكور) للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين 22 شباط/ فبراير وحتى مساء يوم الأحد 28 شباط/ فبراير 2021، وفقاً للتخصصات والشروط التالية:
- تخصص "إحصائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "نظم معلومات جغرافية GIS"، للاطلاع علي الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "اتصالات وتحكم"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "هندسة معمارية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "هندسة مدنية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "هندسة صناعية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة من هنا.
- تخصص "مهندس ميكانيكي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "كيميائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "فني أمن وسلامة"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، عن عقد مسابقة تعيين ضباط اختصاص (ذكور) للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين 22 شباط/ فبراير وحتى مساء يوم الأحد 28 شباط/ فبراير 2021، وفقاً للتخصصات والشروط التالية:
- تخصص "إحصائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "نظم معلومات جغرافية GIS"، للاطلاع علي الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "اتصالات وتحكم"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "هندسة معمارية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "هندسة مدنية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "هندسة صناعية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة من هنا.
- تخصص "مهندس ميكانيكي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "كيميائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
- تخصص "فني أمن وسلامة"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.
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