داخلية غزة تُعلن عن مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" للعمل في قوى الأمن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، عن عقد مسابقة تعيين ضباط اختصاص (ذكور) للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين 22 شباط/ فبراير وحتى مساء يوم الأحد 28 شباط/ فبراير 2021، وفقاً للتخصصات والشروط التالية:- تخصص "إحصائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.- تخصص "نظم معلومات جغرافية GIS"، للاطلاع علي الشروط العامة والخاصة.- تخصص "اتصالات وتحكم"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.- تخصص "هندسة معمارية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.- تخصص "هندسة مدنية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.- تخصص "هندسة صناعية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة من هنا.- تخصص "مهندس ميكانيكي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.- تخصص "كيميائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.- تخصص "فني أمن وسلامة"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.