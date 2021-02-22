أبو مرزوق: حماس لم تحسم شكل مشاركتها في الانتخابات ولن نُسلم بندقية واحدة

موسى أبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، أن حركته لم تحسم شكل مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية، والحركة تراقب المشهد قبل اتخاذ قرارها.



وقال أبو مرزوق، في حديثٍ لقناة (الجزيرة): "إن المجتمع الدولي استوعب بالتجربة، أنه لا يمكنه عزل حماس".



وأوضح، أن الانتخابات ليست تحت سقف (أوسلو)، وحماس ستدخلها وفق برنامجها، مشددًا بالقول: "لن نسلم بندقية واحدة والمقاومة محل إجماع".