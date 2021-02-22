دولي

استطلاع: 46% من الناخبين الجمهوريين سينضمون لــ "حزب ترامب" في حال تأسيسه

استطلاع: 46% من الناخبين الجمهوريين سينضمون لــ "حزب ترامب" في حال تأسيسه
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال نحو نصف الناخبين الجمهوريين الأميركيين: إنهم مستعدون لترك الحزب الجمهوري، والانضمام إلى قوة سياسية جديدة إذا تم إنشاؤها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة (USA Today) وجامعة سوفولك، أيّد 46% من الناخبين الجمهوريين فكرة إنشاء "حزب ترامب"، وأعربوا عن استعدادهم للانضمام إليه، بعد ترك الحزب الجمهوري، فيما لم يوافق 27% على ذلك، ولم يتخذ الباقون قراراً بهذا الشأن.

وأيّد 59% من الناخبين الجمهوريين مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وأبدى 76% منهم استعدادهم للتصويت له.

وقال 4% فقط ممن شملهم الاستطلاع، إن إجراءات عزل ترامب كان لها تأثير سلبي على رأيهم بشأن الرئيس الأميركي السابق، بينما قال 42% إن موقفهم قد تحسن تجاهه بعد إجراءات عزله.

وتم إجراء هذا الاستطلاع عبر الهاتف، وشارك فيه ألف شخص صوتوا لترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

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