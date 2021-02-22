بيت لحم: الاحتلال يعتقل أربعة شبان وفتى من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خمسة شبان من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: طارق زياد عرفة (17 عاماً)، وائل خليل سالم (40 عاماً)، والشقيقين علي (28 عاماً)، وعثمان يوسف عرفة (25 عاماً)، من الدهيشة وتقي صالح مناصرة (25 عاماً)، من الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر، أنه إثر اقتحام مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت.