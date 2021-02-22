الاحتلال يُطلق الرصاص وقنابل صوتية على المزارعين شرقي خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، الرصاص وقنابل الصوت صوب المزارعين والأراضي الزراعية شرقي المدينة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة، والآليات العسكرية شرقي خانيونس، استهدفت المزارعين وأراضيهم الزراعية شرقي المدينة بالرصاص وبقنابل صوتية، وأرغمت المزارعين على ترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.



يشار إلى أن الاحتلال، يتعمد يومياً استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، ويمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.