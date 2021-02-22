أجواء باردة وأمطار متفرقة مساء اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق خلال النهار، وخلال ساعات المساء والليل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية، تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتبقى البلاد يوم غد الثلاثاء، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات، خاصة فوق المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتنبأت الأرصاد، بأن يكون الجو يوم الأربعاء المقبل، سيكون غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل الصقيع صباح الاثنين، وخطر التزحلق على الطرقات.