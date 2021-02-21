دولي

أصوات مرعبة وصور حية من المريخ.. ما حقيقة فيديو مسبار ناسا؟

أصوات مرعبة وصور حية من المريخ.. ما حقيقة فيديو مسبار ناسا؟
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جاء بعنوان مشاهد حية تبث لأول مرة من الكوكب الأحمر "كوكب المريخ"، ويظهر المقطع أصواتا تُسمع من سطح الكوكب بثها مسبار ناسا (بيرسفيرانس).

ولكن بمزيد من الفحص والبحث، تبين أن الصوت مركب على الصور عند التسجيل، إذ يظهر الصوت الموجود في المقطع لينتج صوتًا مشابهًا ومتداولًا على أكثر من فيديو سابق نشرته ناسا خلال الأشهر الماضية.

في 2018، تمكنت أجهزة الاستشعار فائقة الحساسية على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا من تسجيل "أصوات المريخ" في حالة هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب الأحمر.

وأطلقت ناسا وفقاً لـ(سكاي نيوز) تسجيلا صوتيا "أوديو كليب" لأصوات الرياح على المريخ، تم تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء، الذي تم تطويره في بريطانياـ ورصد المسبار إنسايت صوت "دمدمة" أو "زمجرة" منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء على المريخ.

واستطاعت مركبة ناسا "برسيفيرانس روفر" من الهبوط الناجح على سطح كوكب المريخ بأمان بعد تخطيها أخطر دقائق الرعب السبعة.

مركبة وكالة ناسا الأمريكية للفضاء (برسيفيرانس روفر) المتجولة، يتم تطويرها منذ حوالي 10 سنوات، وكان مئات الأشخاص يعملون في "ناسا" على تطوير المستكشف الروبوتي الأكثر تقدماً في الوكالة حتى الآن.

واستطاعت ناسا استلام أول صورة لسطح كوكب المريخ بعد دقائق فقط من هبوطها المركبة، وتحتاج المركبة 11 دقيقة لإرسال البيانات إلى سطح الأرض.

واحتفل الموظفون بغرفة التحكم في مقر وكالة ناسا بولاية كاليفورنيا بعد تأكد هبوطها وعمت حالة من الفرحة العارمة.


 


 


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