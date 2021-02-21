الشيخ: الانتخابات قرار فلسطيني بامتياز والتهديدات الأوروبية عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة

وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته على (تويتر)، مساء اليوم الأحد: "كل ما يشاع من تهديدات أوروبية وغيرها، عارية عن الصحة، وتشويشات مقصودة".وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن مسؤولين أوروبيين، بعثوا رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو، فسيتم تقليص دعم أوروبا للسلطة.وبحسب بيرغر، أكد المسؤولون الأوروبيون، أنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية، ضخ الملايين للسلطة، دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير.