شؤون فلسطينية

الشيخ: الانتخابات قرار فلسطيني بامتياز والتهديدات الأوروبية عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة

الشيخ: الانتخابات قرار فلسطيني بامتياز والتهديدات الأوروبية عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الانتخابات الفلسطينية، قرار فلسطيني بامتياز، ونابع من المصالح الوطنية الفلسطينية؛ لتعزيز النهج الديمقراطي بمشاركة الكل الفلسطيني، لتكريس شرعية الصندوق.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته على (تويتر)، مساء اليوم الأحد: "كل ما يشاع من تهديدات أوروبية وغيرها، عارية عن الصحة، وتشويشات مقصودة".

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن مسؤولين أوروبيين، بعثوا رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو، فسيتم تقليص دعم أوروبا للسلطة.

وبحسب بيرغر، أكد المسؤولون الأوروبيون، أنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية، ضخ الملايين للسلطة، دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير.


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