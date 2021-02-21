مجدلاني: تهيئة كافة الأجواء والمناخات الخاصة بالانتخابات بدأت فعلياً



وأضاف مجدلاني، خلال ترؤسه اجتماع قيادة ساحة الضفة الغربية، بحضور أعضاء المكتب السياسي، واللجنة المركزية للجبهة، وسكرتيري فروع الجبهة، وكتلها النقابية، اليوم الأحد في مكتب الجبهة في مدينة البيرة، أمام هذا الاستحقاق الوطني تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، باتجاه الضغط على الاحتلال؛ لإجراء الانتخابات بالقدس ترشيحاً وتصويتاً، حيث إن حكومة الاحتلال، تعبر وباستمرار عن وضع العراقيل أمام ذلك.



وتابع مجدلاني: نسعى مع الحركة الوطنية، لتشكيل أوسع ائتلاف وطني ديمقراطي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامج اقتصادي اجتماعي، يلبي طموحات أبناء شعبنا، ويكون قادراً على تحقيق أسس العدالة الاجتماعية، وأن الجبهة مستمرة بالحوارات مع القوى الديمقراطية، بشأن ذلك.



واختتم مجدلاني، أن العملية الانتخابية، سيتم الربط بها بين المصالحة والشراكة في النظام السياسي الفلسطيني، المتمثل بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن استحقاق العملية الديمقراطية في دولة فلسطين، قد انطلق بإجماع وطني، وأن تهيئة كافة الأجواء والمناخات الداخلية لذلك بدأت فعلياً، مشيراً إلى أن ذلك نتاج للحوار الوطني بالقاهرة، الذي اتسم بالوضوح والإرادة السياسية، نحو إنهاء الانقسام والشراكة السياسية لبناء النظام السياسي الفلسطيني.