هزة أرضية تضرب الحدود السورية اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الأحد، بأن هزة أرضية، بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس (ريختر|)، ضربت الحدود السورية اللبنانية.



ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية، ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.



وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس (ريختر) وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.