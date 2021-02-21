هزة أرضية تضرب الحدود السورية اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الأحد، بأن هزة أرضية، بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس (ريختر|)، ضربت الحدود السورية اللبنانية.
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية، ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس (ريختر) وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الأحد، بأن هزة أرضية، بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس (ريختر|)، ضربت الحدود السورية اللبنانية.
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية، ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس (ريختر) وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.
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