دولي

الصحة البريطانية: تسجيل 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19).

وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) بالمملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 9834، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4115509 حالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 شباط/ فبراير 12057 حالة، وفي 19 شباط/ فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة، أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفى.

ويمثل هذا العدد كذلك، تراجعا لمؤشر الوفيات، حيث سبق أن بلغ يوم 18 شباط/ فبراير 454 حالة، وفي 19 شباط/ فبراير 533، وفي 20 شباط/ فبراير 445.

ويجب الإشارة في الوقت ذاته، إلى أن مؤشرات فيروس (كورونا) تشهد دوماً في بريطانيا تراجعاً ملموساً لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية، بارتفاع عدد الأشخاص، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 17.6 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ 5 عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد والـ 5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشاراً متسارعاً للمرض، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء، اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالاً، كما أكد أنها تعتبر أيضاً أكثر فتكاً.

ومع ذلك، أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر، حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس (كورونا) بلقاح تطوره شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية، وجرى لاحقاً المصادقة على مصل تنتجه شركة (موديرنا) الأمريكية.

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