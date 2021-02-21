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الصحة اللبنانية: تسجيل 43 وفاة و1685 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل 43 وفاة و1685 إصابة جديدة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 43 وفاة و1685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 4340، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 355956، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحث وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في 17 شباط/ فبراير الحالي مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل تزويد بيروت بلقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لـ (كورونا) بشكل عاجل.

وأوضح حسن، أن لبنان يعمل بأقصى سرعة ممكنة، من أجل استيراد اللقاح، مضيفاً: "سنعمل في غضون أسبوع أو أسبوعين لإبرام اتفاقية، ليتسنى حينها استقدام اللقاح، وذلك بعد تقدير كمية اللقاحات، التي سيتم الاتفاق عليها وتواريخ الحصول عليها".

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