المحافظ كميل: اعادة فتح مدينة سلفيت وبلدة ياسوف اعتباراً من الغد



وقال كميل في بيان أصدره: "كما تغلق فيهما المدارس ورياض الأطفال والحضانات، حتى يوم الخميس الموافق 25/2/2021.



أما بلدة فرخة، حسب البيان، فتُمدّد حالة الإغلاق الشامل فيها لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، وفقا لتطورات الحالة الوبائية، على أن تفتح المحال التموينية فيها غداً الاثنين فقط من الساعة 8 حتى11 صباحاً؛ للتزود بالاحتياجات الضرورية.



وقال: "نظراً للارتفاع المتزايد في أعداد المصابين، نؤكد ضرورة التزام أهالي المحافظة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وعلى المصابين والمخالطين الالتزام بالحجر المنزلي، واتباع البرتوكولات الصحية المتبعة، تحت طائلة المسؤولية، وهناك تعليمات للشرطة بتحرير المخالفات لكل من لا يلتزم بتطبيق الاجراءات الوقائية، وسيتم تقديم جميع المخالفين السابقين للتعليمات والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص للنيابة والقضاء".



وجدد محافظ سلفيت، الدعوة للإخوة المواطنين، لعدم إقامة بيوت العزاء، وأي تجمعات أخرى لأي سبب كان، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الأحد، إعادة فتح مدينة سلفيت وبلدة ياسوف، اعتباراً من يوم غد الاثنين، من الصباح وحتى الساعة 9 مساءً، مع الإبقاء على إغلاق المقاهي والمساجد في البلدتين.