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شؤون فلسطينية

الكيالي يكشف البوابة الوحيدة للحصول على وظيفة حكومية بغزة

الكيالي يكشف البوابة الوحيدة للحصول على وظيفة حكومية بغزة
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس ديوان الموظفين العام، بغزة، يوسف الكيالي،، أن قراراً صدر بتحديد التعامل مع موظفي عقود المالية، مُعلناً عن عقد امتحانات لمن تبقى منهم في الأيام المقبلة.

وأوضح الكيالي في تصريحاتٍ خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن القرار يشترط، بأن الوظائف التخصصية، يجب أن يخضعوا فيها لامتحاناتٍ ومسابقات، أما الوظائف الخدمية من الفئة الرابعة والخامسة، فيتم الاكتفاء بالمقابلات.

ولفت إلى أن العدد الكلي لموظفي العقود لا يزيد عن 1000 موظف، مبيِّناً أن جزءاً منهم نجحوا في امتحاناتٍ تقدموا لها، والبقية سيدخلون تباعاً في امتحانات مقبلة، ويتم تثبيتهم.

وأشار الكيالي إلى أن مجموعةً كبيرة من موظفي العقود، دخلوا مسابقات لعدة وظائف من التي تم الإعلان عنها عام 2020، ونجحوا وتم تحويلهم لعقود ديوان، تنتهي بالتثبيت.

ونوه إلى أن درجة المقابلة ليست وحدها من تُحدد النجاح، فهي تُمثل نسبةً معينة، والامتحان النظري له نسبة محددة كذلك، ومن ثمَّ يتم أخذ المتوسط في العلامة النهائية.

وفي سؤاله عن مصير موظفي العقود، الذين يفشلون في تخطي الامتحان، أجاب الكيالي قائلاً: "القرار لم يُوضِّح هذه الجزئية، لكنه بلاشك في هذه الحالة، يبقى على بند العقد".

وشدد رئيس ديوان الموظفين العام بغزة، على أن ما يقومون به تنفيذٌ واضح لقانون الخدمة المدنية، وأن البوابة الوحيدة للحصول على وظيفة حكومية بشكلٍ رسمي، يتطلب المشاركة في امتحانٍ ومسابقة، ومن تنطبق عليه الشروط يتقدم ويتنافس.

وطبقاً للكيالي، فإن موظف العقد، يتنافس مع الآخرين على الوظيفة المُعلنة شأنُه شَأنُهُم، والذي يُثبِت كفاءَتَه يتقدم.

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