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دولي

النيجر: مقتل سبعة أشخاص في انفجار لغم استهدف سيارة تابعة لمفوضية الانتخابات

النيجر: مقتل سبعة أشخاص في انفجار لغم استهدف سيارة تابعة لمفوضية الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة أشخاص، مصرعهم، اليوم الأحد، في انفجار لغم بسيارة تابعة لمفوضية الانتخابات في النيجر، التي تشهد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن هارونا مونكايالا، نائب رئيس الفرع المحلي لمفوضية الانتخابات، قوله إن "لغما انفجر في عربة تابعة للمفوضية في جنوب غرب البلاد، أثناء الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد".

وأضاف أن الحادث الذي وقع في منطقة دارجول الريفية بمقاطعة تيلابيري، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ أكثر من 7 ملايين مواطن من النيجر، التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدم مرشح حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم، محمد بازوم، بحصوله على 39.30% من الأصوات، بينما حصل الرئيس الأسبق، ماهمان عثمان، على 16.98% من الأصوات.

وتعهد الرئيس، المنتهية ولايته، محمدو إيسوفو بتسليم السلطة سلميا للمرشح الفائز. ويحظر دستور النيجر على إيسوفو أن يترشح لولاية ثالثة.

وعانت النيجر لعقود من انقلابات عسكرية، كما تعاني من هجمات تشنها جماعات متشددة على مناطق متفرقة من شمال وشرق البلاد، أوقعت منذ 2010، مئات القتلى وآلاف المصابين.

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