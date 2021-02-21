دولي

إجلاء آلاف الأشخاص في الفلبين بسبب عاصفة وشيكة

إجلاء آلاف الأشخاص في الفلبين بسبب عاصفة وشيكة
رام الله - دنيا الوطن
أجلت السلطات في عدة مقاطعات فلبينية 51 ألف شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن اقتراب العاصفة الاستوائية دوجوان.

ووفقا لوكالة (شينخوا) الصينية في إشارة إلى مكتب إدارة الكوارث المحلية من المتوقع أن تضرب أول عاصفة استوائية هذا العام ساحل الفلبين في 22 شباط/ فبراير الجاري.

وبحسب الوكالة، لا تستبعد السلطات أن تضعف العاصفة إلى منخفض استوائي قبل أن تصل إلى اليابسة.

وأفاد التقرير الأولي للوكالة بأن منطقتين تضررتا، إحداهما هي كاراغا التي تشتهر بأنها مركز تعدين النيكل في الفلبين.

وألحقت السيول أضراراً ببعض المنازل والجسور في مقاطعة سوريغاو ديل سور. وتسبب الطقس السيئ أيضاً في إلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية داخلية.

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