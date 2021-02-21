ماذا علقت الجهاد على رسالة السلطة للإدارة الأمريكية حول أراضي 1967؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة الجهاد الاسلامي، في بيان صحفي اصدرته مساء اليوم الأحد، على الرسالة التي أرسلتها السلطة الوطنية الفلسطينية للإدارة الامريكية، حول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



وقالت الحركة في بيانها الذي نشرته على موقعها الالكتروني: "تابعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين باستهجان واستنكار شديدين، الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967".



وأضافت: "إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تؤكد أن لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، وأنها لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية"، مؤكدة تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الأرض الفلسطينية.