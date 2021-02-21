شؤون فلسطينية

وصول 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنك) الروسي إلى قطاع غزة

وصول 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنك) الروسي إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصلت مساء اليوم الأحد، 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنك) الروسي المضاد لفيروس (كورونا) الى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة.

وكان القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، قد قال في وقت سابق: "إن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة، الآن.

وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن هذه الدفعة "منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة، تأتي في هذا الظرف الدقيق، حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً".

وتابع: بأن الدفعة الحالية، تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، معرباً عن أمله بأن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.

وتابع دحلان: "نعاهد شعبنا على مواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته، ليس ذلك فقط فاليأس لا يناسبنا، إن إيماننا بالعمل الجماعي وتصميمنا سيمكننا من خلق واقع حياتي أفضل، وسنكون قادرين على تفكيك كل مشكلات الحياة اليومية وحلها".

وقال القيادي الفلسطيني: "في هذه المناسبة، نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً".




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