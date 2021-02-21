الصحة السعودية تسجل 315 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 315 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مع رصد 4 وفيات ناجمة عن المرض و349 حالة شفاء منه.



وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 315 إصابة، لتصل إلى مستوى 375006 حالات، بينها 2451 نشطة و508 حرجة.



ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 17 فبراير 334 حالة، وفي 18 منه 327، وفي 19 منه 337، وفي 20 فبراير 325، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.



وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6461 متوفيا.



وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 17 فبراير 6 حالات، و 18 فبراير 5، و 19 فبراير 4، وفي 20 فبراير 3.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 366094 شخصا، بعد تسجيل 349 حالة شفاء جديدة.



وأطلقت السعودية، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس (كورونا)، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.