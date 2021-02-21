الشيخ: سنطالب إسرائيل رسميا السماح للأسرى بممارسة حقهم بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات













رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه سيتم الطلب من إسرائيل، السماح للأسرى الفلسطينيين، بممارسة حقهم بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الفلسطينية.وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مساء اليوم الأحد: "سوف نطلب من حكومة اسرائيل رسميا السماح للاسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها، بممارسة حقهم بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الفلسطينية، كحق مكفول لهم بالنظام والقانون الفلسطيني، تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تماما كما كفل لهم القانون والنظام حق الترشح".