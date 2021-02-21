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(روسيا اليوم): نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية من محاولة الاغتيال بطرابلس

(روسيا اليوم): نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية من محاولة الاغتيال بطرابلس
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (RT) عن مصدر مطلع تأكيده نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، من محاولة الاغتيال بطريق جنزور في طرابلس.

وقال المصدر إن أحد حراس باشاغا أصيب بجروح، فيما قتل أحد المهاجمين وألقي القبض على عدد من المهاجمين.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بطريق جنزور في طرابلس.

وأشارت وكالة (الأناضول) إلى أن أحد منفذي الهجوم على موكب باشاغا قتل، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين.

ونقل موقع (بوابة الوسط) عن مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي قوله إن باشاغا تعرض لـ"محاولة اغتيال فاشلة في الطريق السريع باتجاه جنزور.. حيث قامت سيارة مصفحة بتوجيه وابل من الرصاص مما أدى لإصابة أحد حراس الوزير"، مؤكدا "مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل الثالث".

وأضاف الهاشمي أن باشاغا "بخير ولم يتعرض لأي إصابة".

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