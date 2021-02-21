دولي

مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار أبوجا بنيجيريا

مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار أبوجا بنيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت متحدثة باسم سلطة مطار أبوجا في نيجيريا إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج المطار، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها.

وقال وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا، اليوم الأحد، نتيجة لعطل أصاب محركها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف سيريكا على تويتر: "تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك، بينما كانت في طريقها إلى (مدينة) مينا".

 من جهته، قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن تحطم طائرة تابعة له قرب مطار أبوجا أسفر عن مقتل سبعة أفراد اليوم الأحد.

ومينا مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات بشمال غربي أبوجا.

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