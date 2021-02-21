طالع الأسماء.. الداخلية بغزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" للسفر يوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء 23 شباط/ فبراير، والذين عليهم التواجد الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





ودعت الهيئة المسافرين بكشف التنسيقات المرفق، والمسافرين في الحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من كشف رقم (2021/4) الذي تم نشره صباح اليوم، إلى التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات، مع تغيير مركز فحص المحافظة الوسطى إلى (مركز دير البلح/ بجانب مقر البلدية)، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.













رام الله - دنيا الوطن