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دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم
رام الله - دنيا الوطن
كشف تصنيف (جلوبال فاير باور) لأقوى جيوش العالم لعام 2021 عن ظهور الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، وتليها في المرتبة الثانية روسيا، وتليها الصين في المرتبة الثالثة.
 
وبحسب القائمة التي نشرها الموقع، تجاوزت تركيا دول العالم العربي من حيث قوتها العسكرية، واحتلت المرتبة الـ 11 في القائمة، فيما احتلت مصر التي تعد أقوى دولة عربية من الناحية العسكرية حسب الموقع، المرتبة الـ 13، وتليها إيران في المرتبة الـ 14.
 
وأوضحت القائمة أن الجيش المصري والجيش السعودي تفوقا على الجيش الإسرائيلي من حيث القوة العسكرية، فقد جاء الجيش المصري في المرتبة الـ 13 عالميًا، فيما جاء الجيش السعودي بالمرتبة الـ 17، بينما الجيش الإسرائيلي يحتل المرتبة الـ 20.
 
ويعتمد الموقع المعني بالتصنيف العالمي للجيوش، على 50 عاملًا مختلفًا، ابتداء من القوة العسكرية، ووصولًا إلى القدرات المالية والنواحي اللوجستية والجغرافية.
 
وبالنسبة لبقية الدول العربية فقد ظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالميًا، وثالث أقوى الدول العربية، واحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، وحصل على التصنيف 36 عالميًا، أما المغرب فتظهر في المرتبة الخامسة عربيًا، والـ 53 عالميًا، بينما ظهر العراق في المرتبة السادسة عربيًا، والـ 57 عالميًا.

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