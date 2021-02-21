وفاة مواطن واصابة آخرين جراء انهيار مغارة جنوب الخليل



وأضاف، أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.





رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (43 عاما) مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، جراء انهيار مغارة في قرية خرسا جنوب غرب الخليل.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع أثناء وجود الأشخاص الثلاثة داخل مغارة قديمة في القرية، وتم نقلهم إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، لتلقي العلاج، وهناك أعلن عن وفاة أحدهم نتيجة إصابته الخطيرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.