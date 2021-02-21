شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم أربع شقق سكنية في العيسوية يوم غد

الاحتلال يخطر بهدم أربع شقق سكنية في العيسوية يوم غد
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤول حراس المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية فادي علي عليان، اليوم الأحد، بهدم بناية عائلته المؤلفة من طابقين قرب مدخل بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، يوم غد.

وقال عليان: "إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، أبلغته بهدم بناية مساحتها حوالي 370 مترا مربعا وتضم 4 شقق سكنية، تعود له وشقيقيه مراد وأمجد ووالدهم، يوم غد، ويقطن فيها 17 فردا منهم 12 طفلا، ومشيدة منذ 10 أعوام"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، رغم أن البناية تقع ضمن الخارطة الهيكلية المسموح بالبناء فيها بالعيسوية، إلا أن الاحتلال يسعى لهدمها للتضييق علي ومنعي من العمل بالأقصى.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت في الثامن من آب/ أغسطس من العام الماضي، تجميد قرار هدم منزل عائلة عليان ببلدة العيسوية، بعد أن صادقت على وقف أي إمكانية لمواصلة إجراءات الترخيص من قبل العائلة.

يذكر أن حارس الأقصى عليان تعرض عدة مرات، للاعتقال والإبعاد عن المسجد بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات.

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