القدس: الاحتلال يعتقل سيدة من الطور عند باب الأسباط

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد مقدسية عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وداهمت منزلا في حي باب حطة بالقدس القديمة.



وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا المقدسية خديجة خويص (43 عاما) وهي من بلدة الطور بالقدس المحتلة، وذلك خلال مرورهما قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، و اقتادوها إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت المصادر، أن خويص أحدى النساء المرابطات في القدس، وتعرضت لعدد من مرات الاعتقال والإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا لعائلة سدر حي باب حطة، وفتشته، واستجوبت ساكنيه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.