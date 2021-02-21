الصحة الاردنية: تسجيل 11 وفاة و3917 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 11 وفاة و 3917 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4554 وفاة و363728 إصابة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 23298 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 176 حالة، فيما غادرت 121 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 986 حالة، منوها في الوقت ذاته إلى ان أن 25108 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4371522 فحصاً.