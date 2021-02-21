السلطة لإدارة بايدن: حركة حماس ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية، أرسلت رسالة رسمية إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول مواقف الفصائل الفلسطينية، من قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967.



وذكرت القناة الـ12، صباح اليوم الأحد، أن السلطة أرسلت مؤخرا رسالة إلى إدارة بايدن رسالة، قالت فيها: "إن حماس ملتزمة بحل إقامة دولة على حدود 67".



وبحسب القناة، جاءت هذه الرسالة على خلفية إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأكدت السلطة خلالها للإدارة الأمريكية، أن نقل الحكم سيتم من خلال الانتخابات.



وأشارت القناة، إلى أن الرسالة تحتوى على تعهد السلطة الفلسطينية، بأن تقوم كافة الفصائل الفلسطينية، باحترام القانون الدولي.