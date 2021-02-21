شؤون فلسطينية

ماذا طلبت مصر من إسرائيل لإتمام صفقة تبادل أسرى مع قطاع غزة؟

ماذا طلبت مصر من إسرائيل لإتمام صفقة تبادل أسرى مع قطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن مصر تضغط باتجاه إجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت الصحيفة، صباح اليوم الأحد، إلى أن مصر توجهت لإسرائيل وطلبت منها تقديم تنازلات لحركة حماس، في موضوع صفقة تبادل الأسرى.

وبحسب الصحيفة، تعتبر مصر أن نموذج صفقة التبادل الأخيرة بين إسرائيل وسوريا، قد يشكل أساسا لمباحثات صفقة بين إسرائيل وحماس.

ولفتت، إلى أنه قد يتم تطبيق نموذج صفقة التبادل الأخيرة مع سوريا، بحيث يتم الدمج بين قضيتي الإفراج عن الاسرى، وتوفير لقاحات (كورونا) لقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه يوجد لدى حركة حماس في قطاع غزة، أربعة أسرى إسرائيليين، وهم  هدار جولدين، وأرون شاؤول، وهشام السيد، وابراهام منغيستو. 

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