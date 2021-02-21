الرجوب: استلمنا رسالة من الجبهة الشعبية بقرارها خوض الانتخابات التشريعية المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب "إننا استلمنا رسالة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل أبو أحمد فؤاد يحيطنا علما بأن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة".



وأضاف الرجوب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "أننا في حركة "فتح" نثمن عاليا هذا القرار الذي يشكل حافزا مهما لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يكون هذا القرار عاملا مشجعا لانخراط الجميع في العملية الديمقراطية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.