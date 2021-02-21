"الزراعة" بغزة: نحو مليون ونصف مليون دولار الخسائر الأولية للمنخفض الجوي وفتح الاحتلال للعبارات









رام الله - دنيا الوطنقدرت وزارة الزراعة، بغزة، الأضرار والخسائر الأولية الناتجة عن فتح الاحتلال الإسرائيلي لعبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، وكذلك الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير بما يزيد عن (مليون ونصف المليون دولار).وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن مساحة الأراضي الزراعية التي غمرتها مياه الأمطار من جراء فتح العبارات 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون.وأكدت الوزارة أنها هذه المرة الثانية خلال شهر التي يقوم فيها الاحتلال بفتح العبارات والسدود المائية شرق غزة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تتكرر في كل عام، مما يؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين وتكبيدهم المزيد من الخسائر.وطالبت وزارة الزراعة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك الإسرائيلي بحق المزارعين وأراضيهم، داعية الجهات الداعمة للقطاع الزراعي إلى مساعدة المزارعين المتضررين من فتح السدود ومن المنخفض الأخير.وذكرت الوزارة في سياق متصل، أن طواقهما الميدانية مازالت تقوم بحصر الأضرار والخسائر الناتجة عن المنخفض الجوي، مبينة أن الدفيئات الزراعية كانت الأكثر ضرراً من المنخفض.