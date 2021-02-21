"الخارجية": استئناف العمل بآلية السفر السابقة





وأعلن الفريق مجدداً إعادة فتح منصة التسجيل للسفر الى كل من (شيكاغو، نيويورك، الدوحة، القاهرة، الرياض، دبي، اسطنبول، فرانكفورت) امام المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر ممن لم يسجلوا لدينا سابقا وذلك عبر الرابط التالي :

http://www.mofa.pna.ps/Evacuation



يأتي ذلك ابتداءً من مساء هذا اليوم الأحد الموافق 21/02/2021 في تمام الساعة السادسة، ولغاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/02/2021 ، علما بان الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو حصر الاعداد فقط.



ووفق بيان لوزارة الخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه جاري العمل على تحديد رحلات جديدة للمواطنين الذين سلجوا لديها سابقا وحصلوا على الموافقات اللازمة، وتم إلغاء رحلاتهم بسبب إغلاق معبر الكرامة.