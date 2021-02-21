صور: رئيس سلطة جودة البيئة يطلع على حادثة سكب المواد الكيماوية بقرواة بني زيد





















رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس سلطة جودة البيئة، جميل المطور، خلال جولة ميدانية، على تفاصيل ما جرى من سكب للمواد الكيماوية الملونة، في مجرى وادي قرواة بني زيد شمال رام الله.وشارك في الجولة، طاقم من سلطة جودة البيئة، والشرطة البيئية، ومجلس قروي قرواة بني زيد، حيث تم لقاء أعضاء المجلس وسماع أقوالهم بشأن الحادثة.وشملت الجولة الإطلاع على المجرى عن قرب، وأخذ العينات اللازمة لاستكمال متابعة الموضوع، وتم رصد عدة مخالفات بيئية في البلدة، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.وفي السياق ذاته، أعلن المطور، بأن الأجهزة الأمنية، اعتقلت مجموعة من الأفراد المشتبه بهم، وهم الآن على ذمة التوقيف، ويجري العمل بكل الاتجاهات؛ لمعرفه الجاني الحقيقي، الذي قام بإحضار تلك المواد، ووضعها في محيط الوادي.وأضاف، بأنه تم إيقاف مجموعة من الأفراد، الذين قاموا بسكبها في مياه الوادي، راجياً من أبناء شعبنا، تعزيز التعاون مع الأجهزه الأمنية، وسلطة جودة البيئة من أجل وضع حد لهؤلاء المستهترين.