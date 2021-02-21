شؤون فلسطينية

الروم الأرثوذكس المقدسية تُصدر توضيحاً بشأن بيان الهيئة الإسلامية العليا وهيئة "العلماء والدعاة"

الروم الأرثوذكس المقدسية تُصدر توضيحاً بشأن بيان الهيئة الإسلامية العليا وهيئة "العلماء والدعاة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، اليوم الأحد، توضيحاً لما جاء في بيان الهيئة الاسلامية العليا، وهيئة العلماء والدعاة، في بيت المقدس، بشأن حول المشروع الاستيطاني المزمع بناؤه على أراضي في جنوب القدس على حدود بلدة بيت صفافا على شارع القدس- بيت لحم.

وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تنظر بطريركية القدس بخطورة كبيرة لما تم ادعاؤه في بيان "الهيئة الإسلامية العليا" وهيئة "العلماء والدعاة في بيت المقدس" حول المشروع الاستيطاني، المزمع بناؤه على أراضي في جنوب القدس المحتلة على حدود بلدة بيت صفافا على شارع القدس- بيت لحم.

وتوضح البطريركية المقدسية بأنه ليس لها ولا لأملاكها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع الاستيطاني في جنوب القدس، وأنها تتمنى لو أن " الهيئة الاسلامية العليا" وهيئة "العلماء والدعاة في بيت المقدس" فحصت ولو بشكل سطحي الحقائق والمعطيات أو أقلها قامت بمراجعة البطريركية؛ للتزود بالمعلومات الصحيحة قبل إصدار بيانها.

هذا وتستغرب البطريركية، أن تكون الهيئة الإسلامية المذكورة أداة وبوقاً لأعداء البطريركية، وأن تقوم بنشر أكاذيبهم بواسطة بيانات مغلوطة صادرة عن الهيئة.

كما أشارت البطريركية إلى أنها في تواصل وتعاون كامل مع دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تعتبر الجهة الشرعية الوحيدة الموكلة من قبل صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة على متابعة ملف العقارات والمقدسات المسيحية.

واكدت البطريركية انها صاحبة العهدة العمرية، وان غبطة البطريرك ثيوفلوس الثالث، هو خليفة البطريرك صوفرونيوس الذي عقد العهدة العمرية مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وان غبطته هو احرص من يكون على العهدة والنسيج المجتمعي الاسلامي- المسيحي بحكم الارث التاريخي والمسؤولية الكَنَسية والقاضية بضرورة حماية كافة المقدسات، وهو على الدوام بتواصل مع جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس بهدف الدفاع عن القدس، وان بطريركية الروم الأرثوذوكس المقدسية ترفض استغلال العهدة العمرية من خلال بيان مغلوط وغير دقيق لأن في ذلك تضليل وإعطاء البيان صبغة لا يستحقها.

وتطالب البطريركية، أن تقوم الهيئة المذكورة بمراجعة بيانها وتصويب الخطأ.

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