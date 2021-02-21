لجنة الانتخابات تبدأ تدريب طواقم مرحلة النشر والاعتراض









يذكر، أن النشر والاعتراض، وهي ثاني مراحل الانتخابات الفلسطينية 2021، ويتم خلالها نشر سجل يحتوي أسماء جميع الناخبين في كل مركز انتخابي، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين، للتأكد من بياناتهم الواردة في السجل، وتصحيح أي خطأ، وكذلك تقديم اعتراضات على قيد مواطنين آخرين قد لا تنطبق عليهم شروط التسجيل، بما يؤدي في نهاية هذه العملية إلى سجل ناخبين نهائي، تُجري على أساسه العملية الانتخابية.





وسيتولى هؤلاء المشرفون تدريب 1207 موظفين وموظفات في المناطق الانتخابية الـ 16، يتوزعون على مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزاً، حيث يتناول التدريب إجراءات نشر السجل، وكيفية التعامل مع الاعتراضات المحتملة وشرح النماذج المعتمدة لتقديم الاعتراضات.يذكر، أن النشر والاعتراض، وهي ثاني مراحل الانتخابات الفلسطينية 2021، ويتم خلالها نشر سجل يحتوي أسماء جميع الناخبين في كل مركز انتخابي، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين، للتأكد من بياناتهم الواردة في السجل، وتصحيح أي خطأ، وكذلك تقديم اعتراضات على قيد مواطنين آخرين قد لا تنطبق عليهم شروط التسجيل، بما يؤدي في نهاية هذه العملية إلى سجل ناخبين نهائي، تُجري على أساسه العملية الانتخابية.

رام الله - دنيا الوطنبدأت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، عقد دورات تدريبية لمشرفي وموظفي مرحلة النشر والاعتراض، المقرر أن تبدأ في الأول من آذار/ مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.وستعقد اللجنة 9 دورات تدريبية للمشرفين على مراكز النشر والاعتراض، البالغ عددهم 181 موظفاً وموظفة (منهم 130 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، تتناول شرح آليات نشر سجل الناخبين الابتدائي في المراكز المخصصة لذلك، وإجراءات استلام حالات الاعتراض والتبليغ، والبت فيها.