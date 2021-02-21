"التحرير العربية" ترحب بالمراسيم الرئاسية المتعلقة بتعزيز الحريات العامة وتخصيص مقاعد للمسحيين

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رام الله - دنيا الوطن

رحب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، ركاد سالم بالمراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس، والتي من شأنها ان تعزز الحريات العامة داخل دولة فلسطين، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات العامة سواء التشريعة، الرئاسية او المجلس الوطني في موعدها.



ومن جانبه اكد د.فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الامين العام لجبهة التحرير العربية، ان ضمان حرية الرأي والعمل السياسي المقرونين بالخطوات الديمقراطية النزيهة وإطلاق سراح المحتجزين السياسيين هو مطلب شعبي محق ومدخل لإنهاء الانقسام ونتاج ايجابي للحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة.



وقال الامين العام ركاد سالم ان تخصيص عدد من المقاعد للإخوة المسيحيين في المجلس التشريعي هو تعزيز لصمودهم وثباتهم في الارض حيث انهم يمثلون جزء اساسي وأصيل من الشعب الفلسطيني.



كما ودعت قيادة جبهة التحرير العربية ابناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة لما لها من دور في ضخ دماء جديدة من خلال مشاركة المرأة والشباب في صناعة القرار السياسي الفلسطيني.