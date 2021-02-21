إسرائيل: استمرار انخفاض المنحنى الوبائي ونسبة العدوى بفيروس (كورونا)





وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.4%، كما يستمر انخفاض عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، ليبلغ 847.



ويشير التقرير اليومي لهيئة الاستخبارات العامة، إلى تراجع مؤشر انتقال العدوى إلى أقل من واحد ليبلغ 0.79%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وأعلن وزير الصحة في إسرائيل، يولي ادلشتاين صباح اليوم، أن عدد المطعمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح ضد (كورونا) ارتفع إلى مليونين ونصف مليون.



وفي خطوة تأتي احتجاجا على قرار الحكومة إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة وبالمقابل إبقاء المدارس الإعدادية مغلقة، قام عدد من معلمي هذه المدارس اليوم بإجراء دروس لطلابهم داخل هذه المجمعات.



يشار إلى أن مئات آلاف من طلاب الصفوف الخوامس والسوادس وكذلك الحوادي عشر والثواني عشر، في تجمعات سكنية، صنفت بخضراء أو صفراء أو برتقالية عادوا اليوم إلى مقاعد الدراسة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف قيود الاغلاق الصحي.



رام الله - دنيا الوطنيستمر انخفاض المنحنى الوبائي في إسرائيل، إذ تشير بيانات وزارة الصحة إلى اكتشاف 1164 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ أمس.