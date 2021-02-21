"العربية الفلسطينية": مرسوم الحريات ثمرة لاتفاق حوارات المصالحة الأخيرة بالقاهرة





واعتبر عاشور في تصريحاته التي أدلى بها صباح اليوم، بأن "احترام الحريات، يوفر مناخات إيجابية وبناءة"، مشيراً إلى أنه يسهم في حرية الانتماء، والعمل السياسي والوطني.





وأضاف: "حرية الرأي، والرأي الآخر وفقاً لأحكام القانون"، مؤكداً بأن "تعزيز الحريات العامة، يشكل مرحلة فلسطينية جديدة قائمة على احترام الذات، واحترام القانون"، مردفاً: بما يدفع نحو بناء دولة المؤسسات التي لها كيانها و ستقلاليتها".



وأعرب عن شكره للقيادة المصرية، على سرعة استجابتها لرسالة أهالي غزة، التي حملها الأمين العام للجبهة، اللواء سليم البرديني، في جلسات المصالحة الأخيرة بالقاهرة، بتقديم تسهيلات لغزة، في مقدمتها فتح (معبر رفح البري).



وفي صعيد آخر، جددت الجبهة العربية الفلسطينية، رفضها تقليصات (أونروا)، وآخرها توزيع الكابونة الموحدة على فقراء اللاجئين، مطالبة إدارتها بالعدول عن قراراتها المجحفة بحق الفلسطينيين.



وكشف عاشور، بأن تقليصات الوكالة، تأتي في إطار مخطط تصفوي لقضية اللاجين على وجه الخصوص، والقضية المركزية برمتها، لافتاً إلى ان" هذه الإجراءات التعسفية، تمس جوهر قضية اللاجئين".

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية، بالمرسوم الرئاسي القاضي بتعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، معتبرة أنه جاء تنفيذاً لما اتفق عليه في حوارات المصالحة الأخيرة بالقاهرة.وأوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، أن القانون يحترم حريات المواطنين، بما يتوافق معه، مبيناً بأن حرية المواطن، تنتهي عندما تبدأ حريات الآخرين.