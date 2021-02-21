"الديمقراطية": إدارة (فيسبوك) تحجب حساب تيسير خالد

تيسير خالد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حجبت إدارة (فيسبوك) الحساب الرسمي لتيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحجة مخالفة القواعد المعمول بها في هذا الموقع للتواصل الاجتماعي.



ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن المخالفة، كانت النص التالي الخاص بتهنئة الرفيقات والرفاق، وجمهور الأصدقاء بالذكرى 52 لانطلاقة الجبهة، مرفقاً بصورة يبدو أنها شكلت عنصر استفزاز لإدارة الموقع، التي تتصرف في معايير تعاملها مع فصائل العمل الوطني الفلسطيني بمعايير صهيونية واضحة.



وأضاف البيان: "كلمات التهنئة، كانت بسيطة وعادية، فقد بدأت بصباح الخير لجميع الرفيقات والرفاق وجمهور الأصدقاء، في الذكرى الـ 52 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وانتهت غداً 22 شباط/ فبراير يشرق فجر جديد في تاريخ نضالنا المجيد، وهو ما عبرت عنه الصورة المرفقة.