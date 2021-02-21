الشؤون المدنية: نتابع ملف "لمّ الشمل" بشكل حثيث مع الجانب الإسرائيلي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، اليوم الأحد، نتابع ملف "لمّ الشمل" بشكل حثيث، وهو مطروح دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين.



وقال خلال وقفة دعا إليها حراك لمّ الشمل أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة، إن هناك جهداً عالي المستوى يتم في هذا الملف، معرباً عن أمله في أن يستوفي هذا الموضوع حقه، وأن يكون هنالك انفراج في القريب.



بدوره، قال المتحدث باسم الحراك، إياد رشايدة: إن الوقفة تأتي للتذكير بهذا الملف، وأن أصحابه قد حرموا من أبسط حقوقهم، لافتا الى أن الاحتلال لا يزال يستمر في عنجهيته وغطرسته، ولا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.



وفي السياق، أشاد منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر بالجهود التي تقوم بها الهيئة في متابعة هذا الملف الهام، لافتا الى أن جذر الموضوع هو سياسي بامتياز، ودولة الاحتلال تتلكأ وتماطل، وترى فيه جزءا من حق العودة.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت قبل أكثر من عشر سنوات على لمّ شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.