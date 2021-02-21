أبو يوسف: إصدار المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات انسجام مع المُتوافَق عليه

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن إصدار المرسوم الرئاسي، بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، جاء انسجاماً لما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني في القاهرة يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري، وما نتج عنه من آليات لإنجاح الانتخابات وتذليل العقبات أمام إنجاح مسار الانتخابات بمراحلها الثلاث.



وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على أهمية الاتفاق حول تهيئة المناخ وأن تكون الأجواء إيجابية في ظل توافق القوى والفصائل الوطنية كافة على انجاج الانتخابات والانفراج على صعيد الوضع العام لا سميا اطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية ورفض الاستدعاءات والاعتقالات على أي خلفية سياسية.



رام الله - دنيا الوطن