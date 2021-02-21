الخليل: العثور على فتاة متوفية داخل منزلها

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة تحقيقاً، فيما باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري، بوفاة مواطنة (26 عاماً) وجدت متوفية داخل منزلها في منطقة أم الخير في مدينة يطا، جنوب الخليل .



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وبعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة، تفيد بوجود مواطنةٍ متوفية داخل منزلها، تحركت قوة من الشرطة والمباحث الجنائية، برفقة النيابة العامة إلى مكان الحادثة.



وقد أمرت النيابة العامة، بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي، لاجراء الصفة التشريحية، والوقوف على أسباب الوفاة.