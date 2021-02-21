مجدلاني: مرسوم الرئيس بشأن الحريات العامة التزام بما نتج عن حوار القاهرة

اعتبر أمين عام جبهة النضال الشعبي، د أحمد مجدلاني، مرسوم الرئيس محمود عباس، بشأن الحريات العامة، ترجمةً أمينة وصادقة والتزاماً بما نتج عن حوار القاهرة، للمضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة، طبقا لمرسومه لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، إنه بعد صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لأي طرف بمنع حرية الرأي والتعبير أو تكميم الأفواه أو أن يُلاحق أحدٌ نتيجة رأيه أو انتمائه.





وشدد مجدلاني على أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية وولاية الرئيس عباس تشمل كل هذه الأراضي.



وأعرب عن أمله أن تأخذ قيادة حركة حماس هذا المرسوم على محمل الجد وتعمل على تطبيقه، إلتزاماً بما اتُفِقَ عليه في القاهرة، سيما وأن هناك 85 مواطناً ينتمون لحركة فتح في سجونها.



وبشأن المرسوم المتعلق بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، أوضح مجدلاني أن هذا الأمر طبيعي نظراً للتعددية في مجتمعنا، الأمر الذي يعني أن الكوتا ضرورية لضمان مشاركة كل فئات شعبنا.



وبخصوص المرأة، أضاف أمين عام جبهة النضال: بأن قانون الانتخابات كان واضحاً بتخصيص ما نسبته من 26-28 % للمرأة، داعيا كافة الأطراف أن تضع في قوائمها ما يعكس هذه النسبة ويحققها.



رام الله - دنيا الوطن