حزب الشعب: مرسوم الرئيس يؤكد بأن القيادة مصممة على إنهاء الانقسام والذهاب للانتخابات

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، بأن هذه هي الأجواء الطبيعية التي يجب توفرها للأجواء الديمقراطية وصولا للانتخابات وما يترتب على ذلك من إخلاء سبيل كل المعتقلين على خلفية الرأي في كل الأراضي الفلسطينية.





وأعرب عن أمله بأن يكون هناك التزام بمرسوم الرئيس عباس بشأن الحريات العامة، داعياً إلى ضرورة العمل فوراً بهذا المرسوم لأن الإخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية.



رام الله - دنيا الوطنثمّن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة، واعتبره تأكيداً على إصرار القيادة إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاث التشريعية والرئاسية والوطنية، واحتكاما للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.