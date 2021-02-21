لجنة الانتخابات: المرسوم الرئاسي يضفي أجواء مريحة على مجمل مسار العملية الانتخابية

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن المرسوم الرئاسي يضفي أجواءً مريحة على مجمل مسار العملية

الانتخابية، تأكيداً من القيادة بأنها ستوفر الحريات لكافة المواطنين

للمشاركة في الانتخابات سواء في الترشح أو الانتخاب.





وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن المرسوم سيعزز من فضاء الحريات للمشاركة في العملية الانتخابية.



وأكد كحيل أن المؤسسات الدولية التي أُرُسل لها دعوات من قبل اللجنة المركزية للانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي أكدت مشاركتها في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية لكن مواعيد قدومها وعددها مرتبط بالوضع الوبائي العالمي.

رام الله - دنيا الوطن